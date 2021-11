OM : Dimitri Payet donne un indice sur la suite de sa carrière

Revenu à l’OM en 2017 après un passage à West Ham, Dimitri Payet se sent bien à Marseille. Lié au club jusqu’en 2024, il s’est exprimé sur son avenir, à l’occasion de la nouvelle émission des Phocéens intitulée Insider et diffusée sur Twitch. « Le jour où je ne serais plus heureux, c’est le jour où j’arrêterai », a-t-il déclaré. « Je sais que je terminerai ici (...) Ce n’est pas demain que je vais m’arrêter. J’aime jouer ici. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer le plus possible. »

Le Réunionnais, âgé de 34 ans, se voit donc finir sa carrière à l’OM et même continuer l’aventure une fois cette dernière terminée : « je veux rester proche du club et l’aider à grandir encore plus. Mais je ne me suis pas posé des questions sur mon rôle. Je n’en suis pas encore là. Je suis encore joueur. Je jouerai mon rôle jusqu’à la fin. »