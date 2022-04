FC Nantes : Pedro Chirivella veut rester

Le milieu défensif espagnol du FC Nantes, Pedro Chirivella, passé par les équipes jeunes de Liverpool, était arrivé le 1er juillet 2020 chez les Canaris. Très vite il s'est imposé comme un titulaire important, et il est l'une des raisons de la bonne saison nantaise. Cependant l'Espagnol arrive en fin de contrat en juin 2023, ce qui signifie que Nantes devra faire le choix de le vendre cet été pour récupérer une indemnité de transfert ou de le prolonger afin d'éviter de le voir partir libre un an plus tard.

De son côté, celui qui n'a manqué que deux matchs de championnat, et été titulaires aux 28 autres possibles, souhaite continuer à Nantes, un club où il se sent valorisé, comme il l'a révélé à Ouest France : «on parle depuis un moment. Je crois qu’on va vite trouver une solution parce que je suis bien ici. Je veux rester et le club le veut également. Donc ça va être facile. Je me sens important dans le groupe. Je vais continuer à progresser et donner encore plus pour le FC Nantes.»