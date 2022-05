James Rodriguez ouvre la porte à un retour en Europe

La suite après cette publicité

Evoluant au Qatar depuis le mois de septembre, James Rodriguez n'a disputé que 14 matchs, pour 5 buts et 7 passes décisives. Agé de seulement 30 ans, l'ancien joueur du Real Madrid pourrait encore rendre de bons services à des clubs européens.

Alors qu'il n'a pas disputé la moindre rencontre depuis plus de deux mois, il ne ferme pas la porte à un retour sur le vieux continent, sur lequel il a déjà évolué pendant 11 ans, pour cinq clubs différents. «Europe ? Dans quelques jours le marché ouvre, on verra… Et là où ils me veulent, je vais. Revenir à l'élite est une possibilité. On verra qui veut ce "gaucher"» déclarait-il sur Twitch.