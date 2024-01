Ryanair chambre José Mourinho

La nouvelle est tombée ce matin et elle a fait grand bruit. Après deux ans et demi de bons et loyaux services, l’entraîneur portugais a été démis de ses fonctions par l’AS Roma et remplacé par Daniele De Rossi. Le technicien de 60 ans va-t-il mettre du temps avant de rebondir ?

La suite après cette publicité

En attendant de le savoir, la branche italienne de la compagnie aérienne Rayanair s’est amusée après l’annonce du départ du Special One. « Embarquement immédiat pour José Mourinho. Dernier appel pour José Mourinho. Ton vol FR1AMJOS3 en partance de Roma à destination de « n’importe où » embarquera prochainement porte 3A ».