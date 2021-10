PSG : Kylian Mbappé forfait face au LOSC

Après le Classique contre l'Olympique de Marseille, qui s'est terminé sur un match nul et vierge le week-end dernier, le Paris Saint-Germain va affronter le champion de France en titre, le LOSC, vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Mais pour cette rencontre importante, Mauricio Pochettino va devoir faire sans Kylian Mbappé, qui est officiellement forfait comme l'a annoncé le club ce jeudi via un communiqué : «Kylian Mbappé poursuit son traitement pour son infection ORL et reprendra l’entraînement en début de semaine prochaine.»

Le club de la capitale a aussi donné, notamment, des nouvelles de Sergio Ramos, toujours attendu par les supporters parisiens. «L’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine», explique la formation parisienne. Marco Verratti, touché à la hanche, est lui bel et bien forfait pour un mois, alors que Leandro Paredes ne reviendra qu'après la trêve internationale de novembre.

Le communiqué complet du PSG :

«Le point médical de ce jeudi 28 octobre concerne Sergio Ramos, Leandro Paredes, Marco Verratti et Kylian Mbappé.

- Kylian Mbappé poursuit son traitement pour son infection ORL et reprendra l’entraînement en début de semaine prochaine.

- Dans les suites d’un choc lors du dernier match, Marco Verratti souffre de la hanche gauche avec une lésion profonde des muscles obliques. Une indisponibilité de 4 semaines est prévue selon l’évolution.

- L’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine.

- L’évolution de la lésion grade 3 du quadriceps gauche de Leandro Paredes est satisfaisante en accord avec les attentes du staff médical. Le retour à la compétition est prévu après la prochaine trêve internationale.»