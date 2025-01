LdC : l’avis déroutant de Jérôme Rothen sur le PSG

Mercredi soir, lors de la 7e et avant dernière journée de la phase de Ligue, le Paris Saint-Germain s’est fait peur mais a finalement trouvé les ressources nécessaires pour venir à bout de Manchester City. Menés de deux buts au retour des vestiaires (0-2), les hommes de Luis Enrique ont réalisé une fin de match spectaculaire pour l’emporter (4-2). Une victoire ô combien précieuse dans la course à la qualification. Pour autant, ce jeudi soir, Jérôme Rothen n’a pas semblé totalement convaincu par la performance des Rouge et Bleu. L’ancien joueur de l’AS Monaco, questionné sur les événements dans son émission Rothen s’enflamme, a notamment estimé que le succès du PSG contre City a manqué de consistance et de maîtrise, refusant dès lors de parler de match référence.

«Non, ce n’est pas un match référence. Un match référence c’est quand tu domines un adversaire qui est normalement plus fort que toi et que les feux ne sont pas au vert, ce qui était le cas avant ce match là où certains, comme moi, voyaient City supérieur collectivement et individuellement au PSG mais à la 55e il y avait 2-0 pour City. A la mi-temps, il y avait 3 tirs cadrés de chaque côté, il y a certes le but hors-jeu pour un rien mais les occasions les plus franches étaient pour City. La seule chose que tu as maitrisé c’est la possession de balle. La réalité, c’est que Luis Enrique a un match référence sur la possession de balle, c’est une performance de revenir en étant mené 0-2 mais c’est très rare, il faut retenir l’état d’esprit mais il y a eu des manques. Mais ils n’ont pas maîtrisé les événements de la 1ère à la 95e minute et ont été menés 2-0. Un scénario pareil n’arrive qu’une fois dans l’année. Pour moi, un match référence, c’est une maîtrise totale». Voilà qui est dit !