L'Ajax Amsterdam vise le titulaire des Pays-Bas Andries Noppert

Disposant de deux gardiens très âgés avec Remko Pasveer (39 ans) et Maarten Stekelenburg (40 ans), l'Ajax Amsterdam connaît un petit creux à ce poste depuis un moment. Le club néerlandais entreprend changer cela et aurait jeté son dévolu sur Andries Noppert (28 ans) selon Voetbal International. Gardien titulaire du SC Heerenveen depuis cet été après un bon passage à Go Ahead Eagles, le géant de 2m03 s'est révélé sur le tard et a protégé les buts néerlandais lors de la dernière Coupe du monde.

Une révélation qui a fait du bien aux Oranjes lors de la compétition et qui a tapé dans l'oeil de l'Ajax Amsterdam. Les Godenzonen sont intéressés, mais le directeur sportif d'Heerenveen Ferry de Haan a expliqué qu'il n'y a pas eu encore de discussion : «Andries s'est bien sûr montré de manière très positive, mais jusqu'à présent, aucun club ne nous a officiellement signalé son intérêt pour lui. Pourtant, je sais comment ça marche, Andries a l'air bien dessus, et nous attendrons de voir ce qui va arriver.»