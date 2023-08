Accord total OL-Nordsjælland pour Ernest Nuamah

La suite après cette publicité

«On va encore dire que je parle de mercato. Tout va dépendre de ce qui va se passer avant le 31 août…même si je ne m’attends pas à voir 5,6,7 joueurs», a avoué Laurent Blanc samedi soir après la nouvelle défaite de l’Olympique Lyonnais face à Montpellier. Mais Le Président peut être un peu rassuré puisque sa direction lui a trouvé le renfort offensif qu’il attend depuis des semaines. En effet, comme expliqué sur notre site, les Rhodaniens avancent sérieusement sur le dossier Ernest Nuamah.

Un joueur pourtant très courtisé cet été suite à sa belle saison du côté de Nordsjælland. En effet, l’ailier droit, réputé pour sa vitesse et sa percussion, avait terminé l’exercice précédent avec 12 buts et 4 assists en 30 apparitions confondues. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que c’est un grand talent promis à un bel avenir, plusieurs écuries dont West Ham, le Stade de Reims et le PSG se sont positionnés.

Accord total entre clubs

Elles ont toutes été devancées par l’OL. Pourtant, les Gones partaient de très loin puisqu’ils sont encadrés par la DNCG cet été . Mais même avec des moyens limités, un projet difficile à vendre, d’autant que le début de saison est catastrophique, les pensionnaires du Groupama Stadium ont su trouver les arguments et des idées aussi. Selon nos informations, les Gones ont accéléré ces dernières heures.

Ils ont rencontré à Lyon les dirigeants du club danois, avec lequel un accord total a été trouvé pour un prêt avec une option d’achat obligatoire de 25 millions d’euros. Une somme à laquelle il faudra ajouter 5 millions d’euros de bonus si toutes les conditions sont remplies. De son côté, le joueur de 19 ans, qui est toujours au Danemark actuellement. Une excellente nouvelle pour Laurent Blanc, qui commençait à désespérer.