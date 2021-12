OM : le dernier gros point de Sampaoli sur le mercato

La suite après cette publicité

Après le match contre Reims ce mercredi, l'Olympique de Marseille et tous les autres clubs français seront en trêve internationale. Le mercato de janvier va s'ouvrir et deux joueurs de l'OM pourraient partir à la CAN (Dieng et Gueye). Jorge Sampaoli, en conférence de presse, en a parlé et a évoqué des réunions pour le recrutement.

« Oui c'est quelque chose qu'on savait déjà. Il y a cette possibilité que Dieng et Gueye partent en janvier. On a déjà parlé sur cela. Le club connaît notre analyse pour cette deuxième partie de saison. On aura des réunions pour voir si c'est possible selon le budget et on fera avec les joueurs qu'on a à disposition, si ce n'est pas possible », a-t-il réagi.

Sampaoli et Longoria ont la même vision des choses

Mais, bien évidemment, il a été relancé sur le sujet, en commençant par le cas Steve Mandanda : « concernant Steve Mandanda, je pense que c'est à lui de répondre à ça. Il ne m'a rien dit, il a une longue carrière, il sait ce qu'il veut. Il ne m'a parlé d'aucune inquiétude. Oui, c'est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense (Kamara, ndlr). Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C'est un joueur du club, qu'on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d'équilibre à l'équipe. J'espère qu'on va trouver une solution, j'espère la meilleure pour lui et pour le club et s'il part, lui trouver un remplaçant ». Avant de poursuivre sur ses exigences.

« La réalité de l'équipe, il y a des corrections à faire, je parle avec le président et le propriétaire. La nécessité populaire qu'il y a à l'OM, cela fait très longtemps que le club n'a pas répondu aux exigences du public. C'est dur de passer autant de temps sans titre. On n'a pas gagné la Coupe de France depuis 89. Il y a des exigences populaires. On est arrivé après des incidents violents. Je lie ces exigences à mes demandes pour le marché des transferts. Le président a les mêmes exigences. Le budget ne dépend pas de moi. On pensait et on pense qu'il nous manque deux ou trois joueurs pour terminer cet effectif, on pensait pouvoir le faire en janvier. Tout cela est lié au budget et si on peut le faire tant mieux, sinon, on fera avec ce qu'on a », a-t-il ensuite asséné. Finalement, cela devrait bouger sur la Canebière en janvier.

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire 2-1 sur l’Olympique de Marseille et tentez de remporter 1 328 € (cote à 8,30). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)