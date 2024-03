Un ancien footballeur devient une star d’Only Fans

Des terrains de football à Only Fans. Voici la drôle de trajectoire empruntée par Miguel Guerrero. Passé par Séville et Cordoue, ce gardien de but a évolué à Vélez. Mais depuis qu’il a raccroché les crampons, il a fait un passage par l’émission l’Ile de la Tentation avant de se lancer il y a six mois sur le réseau social. Et c’est un succès puisque 10 000 personnes se sont abonnées à son compte, où il publie des photos et des vidéos quotidiennement.

Interrogé par AS, il a confié : «il n’y a pas un mois qui tombe en dessous de cinq chiffres (…) Une personne m’a proposé 500 euros pour prendre un café et j’ai passé une heure avec. Cette personne ne voulait rien de sexuel. C’est la seule fois où j’ai rencontré quelqu’un (…) Au début, j’ai commencé avec des choses très légères. De plus en plus, en augmentant un peu plus, un peu plus, un peu plus… vous générez cette morbidité chez les gens.» Après le ballon rond, Miguel Guerrero est devenu une star d’Only Fans.