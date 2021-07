PSG : Mauricio Pochettino veut une mentalité de tueur

La suite après cette publicité

Alors que le PSG a repris le chemin de l'entraînement cette semaine, Mauricio Pochettino en a profité pour évoquer sur le site officiel du club la saison à venir, lui qui vise haut avec son équipe. «Nous voulons appliquer les mêmes préceptes que la saison passée. Nous voulons être une équipe agressive dans le bon sens du terme, être dominateur sur le terrain et jouer dans le camp adverse. Nous aimons le jeu et comprendre le jeu de nos joueurs, nous travaillons pour que l'entente soit la meilleure possible sur le terrain, et ce même au-delà du système que nous utilisons. Nous sommes clairs dans ce que nous attendons, sur la mentalité et sur les principes de jeu. Et surtout sur le fait de vouloir gagner chaque match, qui est un standard pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est notre plus grand défi, faire en sorte de ne pas différencier les compétitions, et jouer chaque rencontre avec la même envie de gagner. »

Il a ensuite dit quelques mots sur l'état d'esprit de ses troupes. « Je suis très impatient de commencer cette nouvelle saison, nous avons tous très envie de retrouver les terrains et la compétition. Nous travaillons bien, l'ambiance dans le groupe est très bonne, au sein de l'équipe et dans tout le club. Après une année compliquée, tout le monde avait besoin de recharger les batteries, et aujourd'hui, il y a une énergie très positive. Nous sommes tous très heureux d'avoir recommencé le travail. » Tout semble donc aller pour le mieux pour le club de la capitale.