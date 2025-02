OM : le message fort de Roberto De Zerbi à Benatia et Longoria

Présent au micro de beIN Sports après l’écrasante victoire de l’OM contre l’ASSE (5-1) lors de la 22e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi exultait logiquement. Si le technicien marseillais a regretté le but concédé par ses hommes en fin de rencontre, il a surtout tenu à souligner la performance collective de l’OM, plus que jamais dauphin du PSG. L’occasion également d’envoyer un message fort à Benatia et Longoria pour le travail conséquent réalisé lors du dernier mercato hivernal.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 46 22 +24 14 4 4 50 26 16 ASSE 18 22 -30 5 3 14 20 50

«On a fait un très bon match, tout semblait facile. Avant le match on ne voyait pas les choses comme cela. On avait vu qu’ils avaient fait un bon match à Paris, et à l’extérieur contre des équipes importantes. Donc pour gagner, il fallait bien jouer. C’est dommage pour le but encaissé, il fait un peu tâche à la fin du match. Mais je suis très content. On s’est amélioré sur tous les niveaux, sur les performances des joueurs. Benatia et Longoria on fait un super travail, le recrutement, avec 4 joueurs très importants pour nous, on s’améliore, on devient très fort. Pour être dans ce stade, on doit faire des matchs comme ça». L’OM est sur un nuage !