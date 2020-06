Bordeaux : Bixente Lizarazu s'en prend à Frédéric Longuépée

Depuis plusieurs semaines, Bordeaux est proche du chaos. Sa direction est la cible de multiples attaques et est notamment accusée de pratiques douteuses sur le marché des transferts. D'autant plus que le groupe de supporters des Ultramarines Bordeaux 1987 a dévoilé des enregistrements compromettants mettant en cause le président délégué, Frédéric Longuépée, ainsi que le responsable de la billetterie, Antony Thiodet. Bixente Lizarazu, l'ancien joueur des Girondins (1988-1996), a livré son point de vue sur cette situation particulière au sein de son ex-club et n'a pas épargné Frédéric Longuépée.

«Je ne peux que constater que le président Frédéric Longuépée ne fédère plus. J'ai appelé à l'intervention du maire de Bordeaux car les Girondins ont beau appartenir à un fonds financier (Kingstreet, ndlr), ils font aussi partie du patrimoine de la ville et de la région. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce club sans avoir de comptes à rendre. Je ne fais pas cela pour déstabiliser mais je suis obligé de dire que ce que je vois actuellement aux Girondins ne correspond pas à l'image que je me fais de ce club», a ainsi confié le champion du monde 1998 au cours d'un entretien accordé à Sud Ouest.