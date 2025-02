Le Real Madrid recale encore un défenseur de classe mondiale

« La seule chose sur laquelle je me concentre, c’est le prochain match. Ce que l’avenir me réserve, pour l’instant, je n’en ai aucune idée. Donc quiconque prétend savoir est complètement dans l’erreur. Mais nous verrons ce qui se passera. Il faut rester calme, travailler dur, essayer de montrer notre qualité, défendre avec tout ce que nous avons en tant qu’équipe et rester concentrés sur nous-mêmes. Je pense que c’est l’essentiel. Ne pas se préoccuper des autres. C’est, selon moi, la seule clé du succès cette saison ». En fin de contrat en fin de saison, Virgil van Dijk ne souhaite pas révéler ses plans d’avenir, comme il le confirmait ainsi en début de mois.

La suite après cette publicité

Mais en coulisses, forcément, ses agents s’activent. Il a ainsi été proposé au Real Madrid et au FC Barcelone, mais comme ses homologues catalans, le club de la capitale espagnole a dit non, révèle Marca. La direction estime ne pas avoir besoin de lui suite à l’explosion de Raul Asencio, et ne veut pas entrer dans une course aux enchères avec d’autres gros clubs européens. C’est plutôt clair.