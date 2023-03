Amical : Lionel Messi s’offre un triplé historique avec l’Argentine et explose Curaçao !

Le 18 décembre dernier, l’Argentine a remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Trois mois plus tard, les joueurs de Lionel Scaloni se sont retrouvés au pays pour célébrer à nouveau ce titre. Ils n’ont pas chômé non plus puisque deux rencontres amicales étaient au programme. Jeudi dernier, l’Albiceleste s’est offert le scalp du Panama (2-0). Hier soir, les champions du monde en titre ont défié Curaçao. Et ils n’en ont fait qu’une bouchée puisqu’ils se sont imposés sur le score de 7 à 0 devant 42 000 personnes.

La suite après cette publicité

Lionel Messi a bien évidemment participé à la fête. Le capitaine argentin a d’ailleurs ouvert le score dès la 20e minute d’un tir croisé du droit. Un but symbolique pour le septuple Ballon d’Or puisqu’il s’agit de son 100e sous les couleurs de son pays. Par la suite, le joueur aux 174 sélections en a ajouté deux de plus (33e et 37e). Avec désormais 102 réalisations avec l’Argentine, le footballeur de 35 ans, qui est le meilleur buteur de l’histoire de son pays en sélection, monte sur le podium des meilleurs buteurs en équipe nationale.

À lire

Argentine : le message fort de Lionel Messi

Un triplé pour Messi

En effet, il est troisième derrière l’Iranien Ali Daei (109 buts) et le Portugais Cristiano Ronaldo (122 buts). Bref, encore une soirée historique et magique pour l’ancien joueur du FC Barcelone et son pays, qui a pu compter également sur des buts de Nicolas Gonzalez (23e), Enzo Fernandez (35e), Angel di Maria (78e) et Gonzalo Montiel (87e) pour l’emporter 7 à 0. De quoi donner de la joie au peuple argentin mais également aux joueurs qui sont visiblement toujours au septième ciel à l’image de Lionel Messi.

La suite après cette publicité

«Quelle belle façon de clôturer ce rassemblement. Impressionnant aujourd’hui toutes les personnes à Santiago del Estero (au stade, ndlr). Espérons que nous pourrons continuer à partager de nombreux moments comme ceux-ci ensemble et que cette folie ne s’arrête jamais!» Un message fort de la part du joueur du Paris Saint-Germain, dont l’avenir en équipe nationale est incertain. Durant ce mois de mars 2023, Leo Messi, auteur de 4 buts en 2 matchs dont un triplé, a prouvé qu’il pouvait encore apporter beaucoup à son pays.