Argentine : Papu Gomez se serait déchiré un ligament de la cheville pendant le Mondial

Alors qu’il avait débuté la rencontre face à l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, Alejandro Dario Gomez, plus communément appelé « Papu Gomez », n’a pu jouer que cinq petites minutes en deuxième mi-temps avant d’être remplacé par le défenseur Lisandro Martinez. Après le match, le joueur de Séville s’était exprimé et avait déclaré qu’il s’était tordu la cheville gauche et qu’il s’agissait d’une simple entorse. « Je me suis gravement tordu la cheville et je ne pouvais plus continuer. Je préférais qu’un autre gars arrive qui soit en meilleure forme que moi. C’est une entorse, il y a plusieurs jours pour récupérer et tout ira bien » avait alors reconnu Papu Gomez en marge de la victoire contre l’Australie (2-1) lors d’une interview accordée à TyC Sport. Mais voilà que trois jours après la victoire en finale de l’Albiceleste face à la France (3-3, t.a.b. 4-2), la mère du principal intéressé a révélé plus de détails sur la blessure qu’avait subie son fils lors de ce Mondial.

En effet, la mère de Papu Gomez, Monica Villaverde Gomez, a révélé ce mercredi que le vainqueur de la Coupe du Monde s’était rompu un ligament au niveau de la zone blessée, sa cheville gauche donc. « Il ne pouvait pas continuer à jouer. Il s’est déchiré un ligament de la cheville, c’était terrible. Ils n’ont pas opéré parce que c’était superficiel. Il a quatre semaines de récupération, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas parce que je ne comprends pas grand-chose. Même s’il a essayé, il n’a pas réussi. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour qu’il le fasse, mais il n’a pas pu le faire. Au début, c’était une grande tristesse parce que nous voulions le voir jouer et il le voulait, évidemment. Mais ensuite, il s’est dit 'C’est bon, je suis heureux d’être ici et de vivre tout ça’, en soutenant ses coéquipiers de partout où il le pouvait » a notamment confié la mère de Papu Gomez dans une interview accordée à la CNN Radio AM 950, une radio locale. Ce qui explique pourquoi le joueur de Séville n’a pas pu jouer d’autres minutes lors de cette Coupe du monde au Qatar.

