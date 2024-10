Ligue 1 : Auxerre renverse Reims, Nantes neutralise Nice et Toulouse accroché par Angers

Après-midi agité sur les pelouses de Ligue 1. Après le carton plein de Lyon au Havre (0-4), le Stade de Reims a quant à lui, eu nettement plus de mal sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Le match tourna, en effet, d’abord du côté des locaux. Après avoir reçu un bon ballon en profondeur dans la surface, Sinaly Diomandé a envoyé une frappe puissante dans le coin gauche du but, dans le dos du gardien, et a ainsi ouvert le score pour son équipe (16e, 1-0). Une dizaine de minutes plus tard, les hommes de Christophe Pélissier avaient même l’occasion de doubler la mise. Après une faute de Buta, l’arbitre a accordé un pénalty aux Auxerrois (34e). Cependant, Yehvann Diouf, attentif, a réussi l’exploit de stopper le tir de Jubal (36e), et a maintenu son équipe à flot.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Reims 14 8 3 4 2 2 15 12 12 Auxerre 9 8 -5 3 0 5 11 16

"Le reste de la période était toujours en faveur d’Auxerre, qui réussissait à maintenir une belle pression sur son adversaire. Au retour des vestiaires, Hamed Traoré, en jambe ce jour-là, a doublé la mise avec une jolie réalisation lors d’un face-à-face avec le gardien. La réduction de l’écart de l’infatigable Keito Nakamura (95e, 2-1) n’a finalement rien changé au résultat final, ni à la défaite de son équipe. Reims qui avait l’occasion de recoller au podium, laisse finalement passer sa chance. Le club champenois se contentera d’une 6e place. A l’inverse, Auxerre fait une belle opération et gagne deux places. Le club pointe à la 12e place avec 9 points.

L’autre résultat important de la journée est le match nul entre Nantes et Nice. Dos-à-dos à la mi-temps, ce sont bien les Canaris qui ont pris l’avantage en premier, grâce à une tête bien placée de Matthis Abline (68e, 1-0). Nice ne laissait cependant pas l’euphorie s’installer longtemps chez son adversaire. Dès la 72e minute de jeu, Evann Guessand envoyait son ballon dans la lucarne gauche adverse (1-1) et recollait au score. Pas de mouvement supplémentaire au compteur. Avec ce match nul, les Niçois gagnaient la 8e place de Ligue 1 à la différence de but, et les Nantais remontaient à la 9e position, à égalité de points avec leurs adversaires du jour.

Au Stadium de Toulouse enfin, les violets ont d’abord été surpris d’entrée de jeu avant de redresser la barre. L’attaquant Angevins Ibrahima Niane, n’aura eu besoin que de cinq petites minutes pour glisser un ballon dans la cage toulousaine (5e, 0-1). A l’heure de jeu, Joshua King recolla toutefois au score (64e, 1-1). Toulouse, 15e, flirte avec la zone de relégation, tandis qu’Angers à déjà un pied dedans avec sa 17e place.