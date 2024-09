Les deux priorités du Real Madrid pour 2025, Virgil Van Dijk va prolonger avec Liverpool

Le Real vise deux stars pour 2025

Le Real Madrid ne veut pas perdre de temps et prépare déjà son mercato de 2025. Comme l’indique Sport dans ses pages intérieures, le Real veut Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold pour renforcer ses couloirs. Les deux latéraux sont en fin de contrat dans un an et les Merengues souhaitent profiter de cette situation pour les attirer gratuitement et limiter ainsi les dépenses. Le Real veut refaire un coup comme avec Rudiger, Alaba ou Mbappé. Selon le journal, les joueurs attendent la fin de leur contrat pour rallier la capitale espagnole. Lucas Vasquez devrait s’en aller pour faire place à l’Anglais. Mendy est annoncé titulaire à gauche mais si une prolongation n’aboutit pas, il cédera sa place au Canadien. S’il renouvelle, c’est Fran Garcia qui sera sacrifié.

Van Dijk veut rester à Liverpool

L’ensemble de la presse anglaise dont le Mirror affirme que Virgil Van Dijk veut prolonger avec Liverpool. Son cas a suscité un intérêt de l’Arabie saoudite mais il a refusé. Malgré avoir hésité à quitter Anfield, le Néerlandais a tranché et souhaite continuer avec Arne Slot, avec qui il s’entend très bien. Son souhait est de disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Pays-Bas.

CR7 fait le show !

Au Portugal, toute la presse n’a d’yeux que pour celui qui est décrit comme le sauveur, c’est l’éternel Cristiano Ronaldo. C’est toujours lui qui fait la différence comme l’explique Record sur sa une. Alors que l’on se dirigeait vers un match nul 1-1 contre l’Écosse, CR7, entré en cours de jeu, a repris un centre de Nuno Mendes pour donner la victoire aux siens à la 88e minute. Ronaldo jusqu’à la fin pour A Bola. O Jogo admire sa détermination, lui qui a touché deux fois les montants avant de marquer. En Angleterre le Daily Star met à l’honneur l’ancien mancunien. Pour Marca, Ronaldo ne se repose jamais, lui qui approche bientôt des 40 ans et a inscrit son 901ème but.