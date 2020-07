LdC : Ousmane Dabo prévient le PSG avant son quart contre l'Atalanta

Le Paris Saint-Germain est désormais fixé. Le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi midi et le club parisien affrontera l'Atalanta Bergame en quart de finale avant de défier, en cas de qualification, le vainqueur de RB Leizpig-Atlético de Madrid en demi-finale. Un tirage qui aurait donc pu être pire pour le champion de France, mais il faudra tout de même se méfier du club italien. Ancien milieu de terrain de l'Atalanta (2001-2003), Ousmane Dabo a donné son avis sur ce tirage dans un entretien accordé au Parisien. Et le natif de Laval a tenu à prévenir le PSG.

«Pas du tout! (Il insiste) Ce n'est pas un bon tirage pour Paris. L'Atalanta est dans une forme incroyable. C'est une équipe qui court énormément et met une grosse intensité dans son jeu. Les joueurs sont parfois six dans la surface adverse, et jouent une forme de football total. C'est vraiment impressionnant. Il y aura inévitablement une différence de condition physique. On sait que lorsque les deux équipes vont s'affronter, l'Atalanta terminera son championnat avec des matchs qui comptent, alors que Paris n'aura joué que deux finales de coupes. Pour moi, c'est un des pires tirages pour le PSG. Il faut que les gens en aient conscience, et qu'ils ne se fient pas aux noms des joueurs peu connus», a lâché Ousmane Dabo au quotidien. Rendez-vous le 12 août.