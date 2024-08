L’Atlético de Madrid s’offre Alexander Sørloth

Memphis Depay et Alvaro Morata n’étant plus au club, l’Atlético de Madrid menait depuis plusieurs semaines ses recherches sur le marché des attaquants. Longtemps ciblé, mais faute d’avoir trouvé un accord avec les Colchoneros, le meilleur buteur de Liga 2023/2024 Artem Dovbyk a finalement filé du côté de la Roma. Une piste de secours a alors été activée, et elle menait à l’attaquant norvégien de Villarreal, Alexander Sørloth. Ce samedi, le joueur de 28 ans a officiellement rejoint le club madrilène.

«L’Atlético de Madrid et Villarreal ont trouvé un accord pour le transfert d’Alexander Sørloth, qui signe dans notre club pour les quatre prochaines saisons. Le Norvégien de 28 ans, international à part entière pour son pays, est un attaquant d’une grande puissance physique grâce à ses 195 cm de hauteur», indique le communiqué de l’Atlético de Madrid. La saison dernière, Sørloth avait inscrit 23 buts et délivré 6 passes décisives en 34 matches de Liga.