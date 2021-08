PSG : les dessous du deal Nuno Mendes

Le Paris SG et le Sporting CP sont d'accord pour le transfert de Nuno Mendes (19 ans). Selon nos informations, il s'agira d'un prêt payant de 7 M€ avec une option d'achat non obligatoire fixée à 40 M€ et soumise à des conditions facilement atteignables.

La suite après cette publicité

Toujours d'après nos informations, cette opération arrange les deux parties au regard du fair-play financier. Il ne manque plus que l'officialisation pour valider définitivement l'arrivée de l'international lusitanien à Paris.