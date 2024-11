Vidéo : la grosse altercation entre Luis Campos et Florian Sotoca

En déplacement ce samedi après-midi au Parc des Princes, Lens a été battu par le Paris Saint-Germain (1-0), à l’occasion de cette 10e journée de la Ligue 1, sur un but d’Ousmane Dembélé (4e). Cette opposition entre Parisiens et Lensois a été marquée par une friction entre Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, et Florian Sotoca, sorti sur blessure après 20 minutes du côté des Artésiens.

Sur ces images proposées par BeIN Sports, le dirigeant portugais semble dire « Tais-toi ! Dégage », en anglais, en direction des joueurs lensois. Près de l’action, Sotoca demande à Campos pourquoi crie-t-il. Les nerfs sont rapidement montés entre les deux hommes, ainsi qu’avec Brice Samba, qui a pris la défense de son coéquipier. Ils sont finalement repartis chacun de leur côté.