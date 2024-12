Ligue Europa : Nice douché sur le gong et quasiment éliminé, Man United fait le job, Galatasaray accroché

On se demandait quand commencerait la campagne européenne de Nice, mais visiblement, ce n’est toujours pas pour aujourd’hui. 35es sur 36 avant ce soir, les hommes de Franck Haise n’ont pas arrangé leur cas en s’inclinant face à l’Union Saint-Gilloise (2-1), et ils pourraient même enfiler l’habit du cancre en cas de victoire du Dynamo Kiev contre la Real Sociedad toute à l’heure. Avec un effectif toujours en lambeaux et une infirmerie qui ne désemplit pas, Franck Haise avait fait le choix de renouveler sa confiance au jeune Issiaga Camara (19 ans), en pointe basse de son milieu de terrain, alors que Nandjou, autre membre de cette génération 2005 niçoise, était titularisé au poste de latéral gauche. Si ce 4-3-3 offensif avait pour volonté de permettre à Diop et Bouanani de faire parler leur inventivité, on a longtemps attendu avant d’en voir les premiers résultats.

À l’exception de cette séquence gag dès les premières secondes (2e), lorsqu’on a cru que le portier luxembourgeois Anthony Morris avait décidé d’avancer l’heure de Noël pour Nice avec un contrôle raté, les plus grosses situations étaient à mettre à l’actif des Belges, eux aussi victimes de leur maladresse. Il faut le dire, les 22 acteurs n’étaient pas non plus aidés par la qualité de la pelouse, en piteux état. C’est ce qui expliquait peut-être cette frappe non cadrée de Fuseini, après avoir pourtant enrhumé une défense niçoise totalement passive dans sa gestion de la profondeur (4e). Mais ce match nous permettait au moins de retrouver un ancien visage de la Ligue 1, Sofiane Boufal, lequel voyait sa tentative être repoussée par Bulka dans un angle fermé (10e). Il permettait aussi de nous rappeler que Youssoufa Moukoko était sur le terrain, avec une première situation après trente minutes de jeu. Mais Nice, trop maladroit, trop imprécis, et trop laxiste, était puni quelques secondes plus tard par Ivanovic (1-0, 33e). Le Croate profitait de l’absentéisme niçois après un exploit de Bulka devant Fuseini pour pousser le ballon au fond des filets.

Il faudrait un miracle pour que Nice accroche les barrages

Au bord de la rupture, la défense des Aiglons pouvait remercier Boufal, ou Bulka, c’est selon. Tout seul face au Polonais, le Marocain tentait de le déstabiliser par des feintes, mais tombait sur un mur (39e). Mais son manque de réalisme était sanctionné avant la pause. Sofiane Diop récupérait un ballon dans les pieds adverses, et centrait pour Guessand, clinique pour couper le ballon au premier poteau (1-1, 45e). Revitalisés, les Niçois étaient même proches de prendre l’avantage au retour des vestiaires avec cette sacoche de Camara qui venait s’écraser contre la barre, puis le poteau (53e). Un temps fort de courte durée, qui donnait lieu à plusieurs séquences brûlantes pour les locaux. Bulka écœurait Machida, quand Louchet sauvait un ballon sur sa ligne (69e). Sur une grossière perte de balle de Rosario, Ivanovic avait à son tour l’occasion de marquer, mais ne cadrait pas son face-à-face (72e). Dans une fin de match décousue, qui ressemblait plus à une partie de billard sur un champ de patate, qu’à un match de Coupe d’Europe, les Aiglons avaient quand même une dernière opportunité de marquer, mais à l’issue d’un beau mouvement, Laborde était contré (81e). En parallèle, Bulka maintenait son équipe en vie avec trois arrêts décisifs en toute fin de match, mais ce qui pendait au nez de son équipe se produisait.

A l’entrée de la surface, Aït El Hadj décalait Ivanovic, dont la frappe du pied gauche se logeait dans la lucarne de Bulka. Avec seulement 2 points pris en 6 journées, Nice s’enlise à l’avant-dernière place de cette phase de Ligue. Les Aiglons n’auront pas d’autre choix que de gagner leurs deux derniers matchs pour espérer être barragiste, ce qui ne leur garantirait même pas une place puisque selon certaines analyses statistiques, un total de neuf points pourrait ne pas suffire pour terminer parmi les 24 qualifiés. Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester United a battu le Viktoria Plzen (2-1). Rasmus Hojlund avait répondu à Matej Vydra en seconde période, et a encore marqué en fin de match. L’AS Rome a fait respecter la hiérarchie en battant Braga 3-0 grâce à Pellegrini (11e), Abdulhamid (47e) et Hermoso (90+1e). Galatasaray (4e) a de son côté été accroché par Malmö (2-2) mais reste invaincu.

Le classement complet de la Ligue Europa.

