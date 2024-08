PL : l’association des joueurs dévoile son 11 de l’année

Timing plutôt curieux mais la grande soirée de l’association des joueurs anglaise (le PFA pour Professional Footballers’ Association) a lieu ce mardi soir, à l’Opera House de Manchester, quelques jours après la première journée de la nouvelle saison de Premier League. L’occasion pour remettre plusieurs distinctions aux joueurs et aux joueuses qui ont fait la pluie et le beau temps du football anglais la saison passée. Cole Palmer a d’ailleurs été nommé meilleur joueur de la saison mais ne figure curieusement pas dans le 11 de l’année.

La suite après cette publicité

Au cours d’une cérémonie très attendue et respectée en Angleterre, où la majorité des joueurs, entraîneurs et dirigeants font acte de présence, le onze de l’année dernière a été dévoilé. Aux cages, on retrouve l’Espagnol David Raya d’Arsenal. En défense, William Saliba, Virgil Van Dijk, Gabriel et Kyle Walker forment un solide rideau. Dans l’axe, Rodri, Declan Rice et Martin Ødegaard sont présents dans la composition récompensée, tandis que Erling Haaland, Phil Foden et Ollie Watkins forment l’attaque.