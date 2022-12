Amine Harit a rejoint la sélection marocaine

La suite après cette publicité

Alors que le Maroc réalise le meilleur parcours d'une sélection africaine en Coupe du monde avec une qualification historique en demi-finale face à la France, Amine Harit a dû regarder de loin la prestation de ses coéquipiers. Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille aurait dû faire partie de l'aventure mais une grave blessure au ligament croisé du genou contre Monaco lors du dernier match de Ligue 1 avant la compétition à mis fin à ses rêves de Mondial.

Un terrible coup dur pour le joueur de 25 ans qui n'en reste pas moins heureux de voir ses amis et coéquipiers briller. Face à la France lors de la demi-finale, la rencontre aura un coup particulier pour le vainqueur de l'Euro U19 2016 avec un certain Kylian Mbappé. Cette rencontre, il la vivra de manière plus prononcée puisqu'il vient de rejoindre les Lions de l'Atlas au Qatar. Le défenseur central Romain Saïss a notamment partagé une photo sur ses réseaux avec Amine Harit.