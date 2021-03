Bayern Munich : Hasan Salihamidžić et Hans-Dieter Flick réagissent au tirage du PSG

La suite après cette publicité

Tenant du titre, le Bayern Munich va retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Plusieurs mois après la finale remportée à Lisbonne au mois d'août, le club bavarois va défier à deux reprises le club de la capitale française en quarts de finale de C1. Un goût de revanche donc pour les Parisiens face à des Bavarois qui impressionnent toujours autant sur la scène européenne.

Directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić a rapidement réagi à ce tirage au sort. Et le dirigeant du FCB est conscient qu'il faut affronter les meilleures équipes. «Paris est une très bonne équipe. Ils sont actuellement deuxièmes du championnat, mais ils vont nous proposer un défi de taille, a d'abord lâché l'ancien milieu de terrain sur le site du Bayern. Ils ont un nouvel entraîneur avec Pochettino. C'est un bon entraîneur qui fait du bon travail. Ils ont des joueurs de haut niveau comme Mbappé, un attaquant qui apporte beaucoup et qui est très dangereux.»

Flick : «il est important de faire deux gros matches»

On attendait ensuite les mots de Hans-Dieter Flick, présent en conférence de presse en début d'après-midi. Dès la première question, le coach allemand est revenu sur le tirage et cette double confrontation à venir contre le Paris Saint-Germain. «Il n'y a que des adversaires forts en quart de finale, le top 8 européen. Il est important de faire deux gros matches. Nous voulons progresser. Le PSG est un adversaire fort, il l'a montré en finale la saison dernière. Mais nous avons aussi montré notre qualité en Champions League», a déclaré l'entraîneur de 56 ans.

Une opposition alléchante que les supporters parisiens, et plus globalement les fans de ballon rond, attendent déjà avec impatience. Rendez-vous désormais le 6 ou 7 avril pour le match aller en Allemagne, et le 13 ou 14 avril au Parc des Princes pour la manche retour.