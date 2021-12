La grosse somme que doit récupérer le PSG pour ne pas se retrouver en grosse galère !

La suite après cette publicité

Tous les ans, c'est pareil, diront certains. On le sait, le Paris Saint-Germain, grâce au soutien financier de QSI, ne sera a priori jamais dans une situation de crise prononcée, comme peuvent l'être le FC Barcelone ou la Juventus par exemple. En revanche, l'écurie de la capitale française doit tout de même terminer ses exercices dans le vert, notamment pour ne pas obliger le fond souverain à injecter de l'argent. Et cette saison encore, ça va être compliqué.

Comme l'indique le quotidien l'Equipe, le club de la capitale risque de perdre beaucoup d'argent cette saison. Au total, on prévoit plus de 200 millions d'euros de pertes, et à ce niveau, il sera impossible de finir dans le vert. En revanche, la direction parisienne peut limiter la casse. Le média explique qu'elle espère récolter plus de 100 millions d'euros sous forme de ventes d'ici juin, afin d'éviter aux actionnaires qataris de devoir voler au secours.

Du beau monde poussé vers la porte

Les candidats au départ sont plus ou moins connus, d'autant plus que nous vous les révélions en exclusivité sur Foot Mercato début décembre : Sergio Rico, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Rafinha et Mauro Icardi. Sept joueurs plus ou moins bankables qui pourraient rapporter gros à Paris.

Le journal évoque certains de ces noms, et rajoute aussi celui de Julian Draxler. En revanche, contrairement à beaucoup d'entre eux, il n'a ni prétendants, ni vraiment envie de faire des valises et quitter la capitale. Autant dire que le dégraissage ne s'annonce pas facile, surtout que les premiers partants, comme Rafinha (Real Sociedad), ne devraient partir que sous forme de prêt...