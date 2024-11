Argentine : Lionel Messi n’écarte pas une participation à la prochaine Coupe du monde

Lionel Messi sera-t-il à la Coupe du monde 2026 ? L’international argentin, qui sera âgé de 39 ans lors de cette prochaine édition, a accordé une interview à 433 et a indiqué qu’il était encore en réflexion. Il souhaite que certaines conditions soient réunies pour participer à ce Mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

« Dans le football, tout peut arriver. J’essaie de vivre au jour le jour et de ne pas trop me projeter. J’espère bien terminer cette saison et bien entamer la prochaine en faisant une bonne pré-saison, ce qui n’a pas été le cas l’année dernière à cause des nombreux déplacements. J’ai déjà pu réaliser mon plus grand rêve qui était de remporter la Coupe du monde », a confié La Pulga, qui pourrait disputer son sixième Mondial consécutif.