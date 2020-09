L'annonce forte de Jean-Michel Aulas pour la fin du mercato de l'OL

C'est ce qui s'appelle siffler la fin de la récréation. Au micro de la chaîne Téléfoot, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas, en marge d'une remise de diplômes à l'association Sport Dans La Ville, a emboîté le pas de son entraîneur Rudi Garcia et annoncé que le mercato des Gones prendrait fin vendredi, dans le sens des départs du moins.

«Je crois qu'on va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réglé en termes de départs avant vendredi, il n'y aura plus de départs. La date de fin du mercato sera vendredi pour nous», a lâché le président du club rhodanien, sur la même longueur d'ondes que son coach donc, avant de poursuivre.

Une équipe très perturbée...

«Je pense le proposer demain (mardi) à Rudi (Garcia) et Juni(nho, directeur sportif), parce que c'est compréhensible et tous les gens de bonne volonté se rendent bien compte que quelque chose ne va pas. (...) À partir de vendredi, les joueurs qui ne seront pas partis, ne partiront plus. On n'a pas besoin de vendre et, pour moi, c'est très facile de dire cela. Après, on peut trouver des accords avec des joueurs et des clubs pour dans un an», a-t-il expliqué très clairement.

Plutôt discret ces dernières semaines, JMA a repris la main sur le plan médiatique ces derniers jours. Il souhaite en terminer dès ce vendredi dans le sens des départs, conscient que son équipe est plus que perturbée par tous les bruits autour de Houssem Aouar, Memphis Depay, Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adélaïde et bien d'autres. À bons entendeurs...