Naples, Chelsea, PSG : Victor Osimhen change encore d’avis

« Il a demandé à partir, nous sommes calmes car nous avons des joueurs dans l’effectif qui peuvent le remplacer de la meilleure façon possible. Mais nous ne voulons pas nuire à l’intégrité du groupe et au contraire nous voulons la préserver, nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours ». Tels étaient les propos du directeur sportif napolitain Giovanni Manna le 10 août dernier.

Mais depuis, rien n’a vraiment avancé. Le PSG a longtemps suivi le joueur, mais une signature du Nigérian n’est plus d’actualité aujourd’hui. Un retournement de situation peut tout à fait se produire, mais selon nos informations, les Parisiens ne comptent pas remplacer Gonçalo Ramos malgré sa blessure. C’était Chelsea qui était donc en pole position pour le recruter.

Osimhen pas chaud du tout

Les négociations avaient repris avec les Blues ces derniers jours. Enzo Maresca avait déjà validé son arrivée depuis un moment déjà, mais il se disait que le joueur ne voulait qu’un transfert sec et non un prêt. Des informations qui sont confirmées ce week-end en Angleterre. On apprend ainsi dans les colonnes du Sunday Express que l’attaquant a dit non à Chelsea.

Il n’accepte de rejoindre Stamford Bridge qu’à une condition : qu’il y ait une option d’achat obligatoire. Sinon, il ne rejoindra pas l’écurie anglaise cet été, ne voulant pas prendre le risque de devoir revenir à Naples l’été prochain. Autant dire que ce dossier est encore loin d’être conclu, et Chelsa va devoir trouver un accord qui dépassera les 100 millions d’euros avec les Partenopei…