Everton accueille Arnaut Danjuma en prêt

Everton s’offre un joli renfort pour son renfort offensif. En effet, les Toffees ont annoncé l’arrivée en prêt de l’ailier international néerlandais Arnaut Danjuma (26 ans, 6 sélections, 2 buts) en provenance de Villarreal, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Prêté d’abord à Tottenham l’an passée, le natif de Lagos était ensuite revenu dans le Sous-marin jaune, inscrivant au total 8 réalisations sur 29 rencontres toutes compétitons confondues.

La suite après cette publicité

«C’est incroyable de rejoindre Everton et je suis vraiment heureux d’être ici. Cela fait longtemps que j’attendais de rejoindre un club aussi important qu’Everton et j’en suis fier. (…) J’espère apporter beaucoup de buts et de passes décisives. Le manager a clairement amélioré l’équipe et il y a un processus à venir avec lui à la tête de l’équipe dont je suis très excité de faire partie», a déclaré le principal concerné dans le communiqué.

À lire

Everton : Abdoulaye Doucouré fustige Frank Lampard