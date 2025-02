Le report de PSG-Lille sera décidé mardi par la LFP

Affiche phare de la 24e journée de Ligue 1, le match entre le PSG et Lille est au centre des discussions depuis le tirage au sort des 1/8e de finale de Ligue des champions ce vendredi. Placé juste avant le match aller entre le LOSC et Dortmund et celui entre Paris et Liverpool, la rencontre est source de questions, d’autant que les dirigeants lillois ont officiellement demandé son report à la LFP, report auquel se sont opposés leurs homologues parisiens.

Selon l’Equipe, la LFP a programmé une réunion ce mardi pour statuer sur la rencontre, tant sur le plan de sa tenue ce week-end que celle de sa diffusion en cas de déplacement. Le problème résidant dans la tenue du match de Coupe de France entre Paris et Saint-Brieuc, programmé le mercredi, que France Télévisions a refusé d’avancer au mardi pour permettre à PSG-Lille de se tenir le vendredi soir. Un imbroglio qui doit vite trouver sa conclusion pour que les deux clubs préparent au mieux leur si importante échéance européenne.