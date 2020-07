Qui va saisir la très bonne affaire Thiago Alcantara ?

Thiago Alcantara est un fidèle. A 29 ans, il n'a connu que deux clubs dans sa carrière professionnelle, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Jusqu'en 2016, il n'avait même évolué que sous les ordres d'un unique entraîneur, Pep Guardiola, celui qui l'avait lancé au Barça puis recruté au Bayern. Souvent freiné par les blessures, le milieu espagnol a trop rarement pu donner sa pleine mesure sur la durée mais il reste un formidable technicien, qui pourrait bien avoir livré l'une de ses meilleures saisons en 2019-2020.

La suite après cette publicité

Auréolé d'une nouveau titre avec le sacre en Coupe d'Allemagne ce week-end après son 7e titre consécutif de champion d'Allemagne, il a peut-être mis un point final à son aventure bavaroise (en attendant la fin de la Ligue des Champions en août). Car depuis quelques jours, c'est bien de son avenir dont il est régulièrement question. Si lui n'a rien dit publiquement sur le sujet, ses dirigeants s'en sont chargés. « C'est un joueur de haut niveau sur et en dehors du terrain. Nous avons négocié sérieusement avec lui et réalisé tous ses souhaits mais il semble qu'il pourrait vouloir faire quelque chose de neuf d'ici la fin de sa carrière. Nous n'avons jamais eu de contact avec Liverpool. S'ils veulent le recruter, nous discuterons. Nous ne voulons pas perdre un joueur gratuitement l'année prochaine. Je le dis très clairement », avait ainsi lancé Karl-Heinz Rummenigge il y a trois jours.

Liverpool,le Barça et bientôt beaucoup d'autres

Le discours est clair et prouve que Thiago Alcantara a fait part à sa direction de son souhait de changer d'air, après 7 saisons en Bavière. L'international espagnol à la précision diabolique aurait même fait part à ses coéquipiers de ses envies d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas Hansi Flick, l'entraîneur qui a redonné de la vie au Bayern cette saison, de croire en un retournement de situation. « Arrivé à un certain âge, si vous avez déjà joué en Espagne avec le Barça et en Allemagne avec le Bayern, vous ressentez le besoin d'expérimenter un nouveau championnat. C'est plutôt normal et c'est aussi humain. Je fais de mon mieux pour le convaincre de rester ».

Malgré une certaine fragilité physique, Thiago Alcantara représente une formidable opportunité sur le mercato estival. Avec plus qu'un an de bail avec le Bayern, il est évalué entre 30 et 40 M€. Liverpool est annoncé comme très intéressé mais Klopp fait mine de ne pas s'emballer. « Thiago est un très bon joueur, comme beaucoup d’autres joueurs, j’aime beaucoup, mais c’est tout ce que j’ai à rien dire à ce sujet ». A priori, c'est vers un nouveau championnat que s'oriente l'ancien Blaugrana (le Barça ne serait pas contre un retour du joueur). L'Angleterre part avec une longueur d'avance et Liverpool ressemble à une destination idéale malgré la présence de nombreux joueurs dans l'entrejeu (Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Milner, Keïta, Oxlade-Chamberlain). La concurrence sera forcément féroce. Un joueur de cette trempe disponible à un tarif abordable, cela n'arrive pas si souvent