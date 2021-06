Euro 2020 : l'Italie écrase la Turquie en match d'ouverture

Cinq après, l'Euro faisait son grand retour ce vendredi ! L'édition 2020, reportée à cette année à cause de la pandémie de Covid-19, s'ouvrait aujourd'hui au Stadio Olimpico de Rome avec une rencontre entre la Turquie et l'Italie dans le groupe A. Forcément, les deux formations avaient pour objectif de prendre les trois points dans cette première confrontation, surtout en phase de poules où tout va très vite en trois matches. Côté turc, Şenol Güneş alignait un 4-1-4-1 avec les trois joueurs du LOSC Celik, Yazici et Yilmaz dans le XI de départ. En face, l'Italie de Roberto Mancini se présentait en 4-3-3 et comptait notamment sur Immobile devant pour faire trembler les filets. Devant leur public, les Italiens prenaient les choses en main face à une équipe turque rapidement décevante. On commençait à assister à un match de handball avec le ballon qui tournait devant la surface de la Turquie. Insigne allumait d'ailleurs la première mèche mais ça ne donnait rien puisque le cadre se dérobait (18e). Mais la première grosse occasion arrivait. Sur un corner, Chiellini se jouait de son marquage pour placer sa tête mais Çakır s'envolait parfaitement (22e).

C'était chaud dans la surface turque mais Yilmaz et les siens n'offraient rien du tout, avec zéro tir en première période... Immobile, lui, tentait de faire trembler les filets par deux fois (33e, 43e), en vain. Et cette première période se terminait sur une petite polémique avec une main de Celik non sanctionnée dans la surface (45e). Mais le début de seconde période était parfait pour les hommes de Roberto Mancini. Trouvé sur la droite, Berardi centrait fort et le malheureux Demiral marquait contre son camp de la poitrine (53e, 0-1). Un but logique tant les Italiens dominaient les débats. Et ils ne s'arrêtaient pas là. Après l'occasion de Locatelli (58e), Insigne profitait d'une frappe repoussée par le gardien turc pour doubler la mise sans pression (66e, 0-2). Derrière, Insigne l'imitait en marquant d'une frappe enroulée imparable (79e, 0-3). Les Turcs, eux, ne trouvaient pas une seule fois le cadre avec un seul tir sur toute la partie. A la maison, l'Italie remportait ce premier match de l'Euro 2020 sur le score de 3-0. La Turquie, elle, n'a déjà plus le droit à l'erreur.