Le PSG écoutera des offres pour Neymar cet été !

La crise du coronavirus a quelque peu calmé les rumeurs mercato qui fleurissaient un peu partout en Europe, et surtout en Espagne, autour de Kylian Mbappé et de Neymar. Les deux stars du Paris Saint-Germain étaient ainsi convoitées par les deux ogres espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais dernièrement, les deux clubs semblent s'être concentrés - ou n'ont peut-être pas eu le choix - sur d'autres cibles, et peu d'informations à leur sujet sont sorties.

La suite après cette publicité

Et si on se fie aux informations de l'Equipe, on comprend mieux. C'est simple, l'attaquant français est considéré comme intransférable cet été par la direction francilienne. Les discussions vont effectivement devoir avancer puisque le contrat du joueur expire en 2022, mais il ne partira pas cet été, alors que lui et son entourage temporisent pour la signature du nouveau contrat. Le journal explique que tout dépendra notamment des résultats sportifs du PSG dans les mois à venir, lui pour qui la Ligue des Champions est très importante.

Neymar n'est pas intransférable contrairement à Mbappé

Et s'il n'y aura pas de feuilleton Mbappé cet été, il pourrait en revanche bien y avoir un feuilleton Neymar. Les deux options du club de la capitale sont claires pour le journal : une prolongation ou une vente l'été prochain. Et pour ce mercato estival alors ? Toute offre considérée comme « volumineuse » pour le Brésilien sera étudiée par la direction francilienne. La star de la Canarinha n'est donc pas intransférable et même s'il semble peu probable de voir un club venir avec une offre XXL au vu du contexte financier actuel, un départ est tout à fait possible.

Le quotidien évoque aussi des raisons économiques derrière cette décision. Reste tout de même à voir si un club se manifestera, puisque le FC Barcelone, qui souhaite le rapatrier depuis des années déjà, est dans le dur financièrement, et semble désormais avoir d'autres priorités pour se renforcer. Un invité surprise peut toujours entrer dans la course...