FFF : Zinedine Zidane a réagi sur WhatsApp…

La suite après cette publicité

Attaqué par Noël Le Graët dimanche soir, Zinedine Zidane garde le silence pour le moment. Attaqué de toutes parts, le président de la FFF s’est excusé et a même indiqué qu’il souhaitait appeler ZZ. En attendant, Christophe Dugarry a confié que les champions du monde 1998 ont vivement réagi sur leur groupe WhatsApp… et que Zidane leur a répondu.

«Si j’ai eu Zidane depuis la sortie de Le Graët ? Non, je n’ai pas eu Zizou, mais je ne veux pas non plus trahir un secret d’État, mais on a communiqué. (…) Si Zidane a répondu à nos messages ? Oui, mais après je ne vais pas vous dire ce qu’il a répondu, ce qu’on s’est dit et tout ça», a déclaré le champion du monde 98 au micro de RMC Sport.

À lire

Noël Le Graët va appeler Zinedine Zidane