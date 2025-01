Kyle Walker a organisé une fête de départ de Manchester

Le départ de Kyle Walker de Manchester City ne semble plus faire aucun doute. Arrivé au club en 2017 en provenance de Tottenham, le latéral international anglais n’est plus désiré par Pep Guardiola à Manchester City, et de nombreux clubs ont coché son profil, à l’image des deux formations milanaises qui cherchent à l’enrôler sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ce week-end, Walker a organisé une fête d’adieu auprès de ses amis à Manchester, ou l’on retrouvait notamment des membres historiques du staff des Skyblues.

Cette saison, Kyle Walker n’a plus été titularisé depuis le 15 décembre, et a tenu une discussion avec son entraîneur Pep Guardiola pour évoquer ses envies d’ailleurs, et particulièrement d’évoluer à l’étranger. Une première aventure pour le latéral de 34 ans qui pourrait lui permettre de conserver sa place au sein des Three Lions, alors qu’un nouveau sélectionneur et une nouvelle hiérarchie sont attendus.