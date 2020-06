Comment Chelsea compte récupérer 180M€ pour continuer son mercato de folie

S'il y a un club qui ne semble pas forcément touché par la crise du coronavirus d'un point de vue mercato, c'est bien Chelsea. Les Blues ont déjà déboursé 40 millions d'euros pour s'offrir les services de la star de l'Ajax Hakim Ziyech. Timo Werner devrait être le prochain, puisque l'écurie londonienne va vraisemblablement lever sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Et ce n'est pas fini...

Effectivement, d'autres noms reviennent de façon incessante dans les différentes gazettes mercato britanniques, à l'image de Nicolas Tagliafico, le latéral gauche argentin de l'Ajax qui pourrait coûter 25 millions d'euros à la formation entraînée par Frank Lampard. Mais le gros dossier sur lequel travaillent les dirigeants de Chelsea n'est autre que celui menant à Ben Chilwell, le latéral gauche de 23 ans de Leicester. Les médias anglais évoquent déjà des montants dépassant allègrement les 60 millions d'euros... Et ce n'est pas tout, puisque Kai Havertz (Bayer Leverkusen), qu'on ne présente plus, serait aussi un objectif sérieux...

Six joueurs vont partir

Et pour financer de tels transferts, il faudra vendre. Comme l'explique le Sun, les Blues vont dégraisser à tout va, et plusieurs joueurs vont être mis à la porte pour renflouer les caisses. Tiémoué Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi et Victor Moses devraient ainsi partir. La direction a déjà fait savoir aux joueurs cités qu'ils n'entrent pas dans les plans du club et qu'ils sont priés de se trouver une nouvelle destination.

Chelsea espère récupérer environ 180 millions d'euros en se séparant des indésirables en question. De quoi avoir une belle marge de manœuvre pour les transferts du défenseur anglais et du prodige allemand. On rappelle que de l'argent va aussi être économisé avec les départs de joueurs en fin de contrat comme Pedro Rodriguez et Willian. La révolution est en marche à Chelsea...