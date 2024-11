Ligue 1 : l’AS Monaco enfonce Brest et conserve la deuxième place

La trêve internationale enfin terminée, la Ligue 1 pouvait reprendre ses droits ce week-end avec un intéressant Monaco-Brest en ouverture. Repassés à six points du leader parisien, les Monégasques devaient s’imposer pour rester à la deuxième place contre des Brestois toujours à la recherche de la première partie de tableau. Les deux équipes n’ont pas beaucoup fait tourner, mais restent prudents à quelques jours de la Ligue des Champions.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 26 12 +11 8 2 2 21 10 12 Brest 13 12 -6 4 1 7 16 22

Et il n’a fallu que cinq minutes pour que l’ASM n’ouvre le score. Sur la première occasion du match, Ben Seghir pouvait servir Akliouche au point de penalty, qui ouvrait facilement le score d’une reprise au premier poteau (1-0, 5e). Lancé dans son match, Akliouche est même passé tout près du doublé, mais trouvait le poteau droit, alors que Bizot était battu (8e). En revanche, rien ne s’arrangeait pour les Bretons, punis après une nouvelle erreur de relance. Golovin pouvait lâcher une belle frappe du gauche pour le break, avec l’aide du poteau (2-0, 24e).

Pierre Lees-Melou blessé, Eric Roy expulsé

De plus, Brest a également perdu Lees-Melou sur blessure, après avoir été touché au mollet (20e). Les Brestois se sont réveillés tardivement en fin de première période, avec notamment une grosse occasion de Sima (45e+2). Mais cela a payé en début de seconde période, puisque Sima s’offrait la réduction du score sur un corner (2-1, 50e). Le suspense était relancé, mais Eric Roy a complétement craqué sur son banc et a été expulsé après une colère sur une faute contre Ajorque (67e).

Face à tous ces événements, l’AS Monaco a été en gestion au cours de la seconde période, mais il n’y avait qu’un but d’écart. Pourtant, bien placé après une contre-attaque menée, Baldé loupait l’égalisation et envoyait sa frappe bien loin du cadre (77e). Mais finalement, après un superbe ballon piqué, Akliouche s’offrait le doublé et pliait le match (3-1, 90e+1). L’ASM a assuré en revenant à trois points du PSG, avant de recevoir Benfica, en C1. De son côté, Brest, malgré la réduction du score d’Ajorque (3-2, 90e+5) s’enfonce et inquiète, avant un déplacement périlleux chez le Barça, aussi en C1.