Serie A : l'Inter roule sur la Salernitana de Franck Ribéry

La marche était beaucoup trop haute pour la Salernitana, qui en a pris 5 face au leader du championnat italien, l'Inter Milan, ce vendredi soir, dans le cadre de la 18ème journée de la Serie A. Les partenaires de Franck Ribéry, qui ont manqué l'opportunité de sauver l'honneur notamment en première période, n'ont jamais vraiment existé dans cette rencontre dominée de la tête et des épaules par les Nerazzurri. Ivan Perišić a d'abord mis les siens sur de bons rails en ouvrant le score rapidement (11e), avant que Denzel Dumfries, servi sur un plateau par Edin Džeko, ne fasse le break avant la pause (33e).

Dans le second acte, Alexis Sanchez (51e) a corsé l'addition alors que Lautaro Martinez (77e) et Roberto Gagliardini (87e) ont parachevé ce large succès de l'Inter Milan, qui consolide sa première place et distance provisoirement son dauphin, l'AC Milan, à quatre unités. Il s'agit de la 6ème victoire de rang de la formation entraînée par Simone Inzaghi. La Salernitana, confirme ses grosses difficultés et reste lanterne rouge. Le promu n'a plus gagné depuis le 16 octobre dernier en championnat.