Dino Toppmöller nouvel entraîneur de l’Eintracht Francfort

L’Eintracht Francfort a trouvé le successeur d’Oliver Glasner. Et comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, il s’agit bien de Dino Toppmöller. La nouvelle a été annoncée ce lundi dans un communiqué officiel du club. L’ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich a signé un contrat jusqu’en 2026. Le stratège de 42 ans a également acquis de l’expérience en tant qu’entraîneur principal en dirigeant le club luxembourgeois du F91 Dudelange. Celui qui a évolué à l’Eintracht dans sa carrière de footballeur professionnel a dit quelques mots à propos de ce nouveau départ.

« Le développement de l’Eintracht Francfort au cours des dernières années a été impressionnant. En raison de mon passé, j’ai toujours eu une relation particulière avec l’Eintracht et j’ai constamment suivi le parcours du club. Je suis donc d’autant plus heureux de faire à nouveau partie de l’Eintracht et je souhaite faire avancer le développement positif avec mon équipe d’entraîneurs, l’équipe et tous les collaborateurs du club. Les discussions avec Markus Krösche et Timmo Hardung ont toujours été confiantes et constructives. La voie choisie me convient, nous avons la même idée du football. En tant que joueur, j’ai eu le privilège d’être sur le terrain en 2003 dans l’ancien Waldstadion lors du match contre Reutlingen (6-3) et de fêter la montée. Maintenant, revenir en tant qu’entraîneur principal dans ce club avec sa grande émotion et ses supporters uniques au cœur de l’Europe est pour moi à la fois un honneur et un défi. Je suis sûr que nous allons continuer à vivre ensemble de grandes fêtes du football ».

