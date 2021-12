Borussia Dortmund : Erling Haaland pourrait rester une année supplémentaire

Alors que Ralf Rangnick pousse pour le recruter à Manchester United et que le Real Madrid est un prétendant de longue date, Erling Haaland pourrait bien rester au Borussia Dortmund une année supplémentaire.

C’est son agent, Mino Raiola, qui a évoqué cette possibilité sur les antennes de la radio NOS. «Haaland peut attendre tout le monde. Nous allons chercher la meilleure option, et je n'exclus pas non plus une année supplémentaire à Dortmund, c'est encore théoriquement possible», a-t-il déclaré.