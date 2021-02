LdC, Liverpool : Klopp satisfait du retour en forme de ses joueurs

Vainqueur de Leipzig hier soir en Hongrie à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions (2-0), Liverpool a retrouvé le sourire. Alors que les Reds restent sur 3 défaites consécutives en Premier League, ils ont tout de même réussi à s’imposer face à l’écurie allemande sur terrain neutre.

Après la rencontre, Jurgen Klopp a encensé la prestation de ses joueurs, qui vivent des moments compliqués ces dernières semaines. «C'est juste que beaucoup de gens s'attendaient à ce que nous dérapions à nouveau à cause de la situation, mais les garçons ne l'ont pas fait. Nous ne sommes non plus des enfants et je sais que les gens n'ont pas été satisfaits des résultats. Les garçons méritaient la victoire, je pense. Nous les avons forcés à faire des erreurs et je suis complètement satisfait de la performance». Actuellement 6ème en championnat, à 13 points de Manchester City le leader, qui compte un match en retard, les pensionnaires d'Anfield ont peut-être dit adieu au titre en Premier League, mais peuvent espérer réaliser un beau parcours en Ligue des Champions.