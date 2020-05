Mercato Bayern : trois courtisans XXL pour Kingsley Coman

Joueur du Bayern Munich depuis 2015 (26 buts et 20 passes décisives inscrits en 135 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée), Kingsley Coman (23 ans) reste un élément tenu en haute estime par les dirigeants bavarois. Un constat à souligner car l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a souvent fait défaut en raison de blessures à répétition. C’est simple, l’international français (22 sélections, 4 buts) n’a jamais réussi à réaliser une saison pleine ces trois dernières années. Malgré tout, le FC Hollywood croit toujours en lui.

Dernièrement, nous vous annoncions que les deux parties étaient entrées en négociations en vue d’une prolongation de contrat. Pour rappel, Coman est actuellement lié au club bavarois jusqu’en 2023. Cependant, le numéro 29 munichois, auteur de 2 buts en 15 matches de Bundesliga cette saison, continue de faire parler de lui dans les gazettes mercato. En Espagne, la presse catalane a déjà évoqué un intérêt du FC Barcelone. Ce matin, c’est le média germanique Sky Allemagne qui y est allé de son annonce.

Ainsi, en plus des Blaugranas, le Real Madrid et Manchester City auraient eux aussi fait part de leur intérêt. Et ce n’est pas tout puisque la chaîne ajoute que « des avancées très concrètes » ont eu lieu, sans préciser le nom du ou des clubs concernés. Toujours en course pour recruter le Mancunien Leroy Sané, le Bayern cherche-t-il à faire de la place pour accueillir l’ailier allemand ? À moins qu’il ne s’agisse d’une nouvelle manoeuvre du clan Coman pour pousser le Bayern à finaliser au plus vite cette prolongation tant évoquée.