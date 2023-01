Tigres : le remplaçant de Florian Thauvin est connu

La suite après cette publicité

Florian Thauvin parti en début de semaine, les Tigres ont déjà trouvé son remplaçant, et il s’appelle Diego Lainez. L’ailier mexicain, qui était prêté depuis le début de saison au Sporting Braga par le Betis Séville, va résilier son contrat avec les Guerreiros pour revenir au pays, toujours sous la forme d’un prêt. Aperçu aujourd’hui à Monterrey avec le maillot des Tigres, le virevoltant gaucher devrait être officialisé dans les prochaines heures, selon Mundo Deportivo.

Arrivé en 2018 en Andalousie, Diego Lainez ne s’y est jamais réellement imposé. En 4 saisons chez les Verdiblancos, le joueur de 22 ans a disputé 55 rencontres de Liga sans marquer le moindre but. Cette saison avec Braga, il avait participé à seulement 6 matches de Liga Bwin sous les ordres d’Artur Jorge, marquant 1 but. Il aura désormais l’opportunité de se relancer au Mexique, là où il avait brillé sous les couleurs du Club America entre 2017 et 2018. Contrairement à Florian Thauvin, il aura l’avantage de ne pas occuper de place d’extra-communautaire.

