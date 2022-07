Adil Rami prolonge avec l'ESTAC

Voilà une manière originale d'annoncer la prolongation d'Adil Rami. Annoncé du côté de Saint-Étienne, le défenseur central a fini par repartir pour une saison dans l'Aube. L'ESTAC l'a annoncé via des panneaux publicitaires en ville pour lancer sa campagne de réabonnement.

On y voit la photo d'Adil Rami avec ce message : « je prolonge cette saison, et vous ? », comme le rapporte L'Est éclair. A 36 ans, le champion du monde a fait du bien à Troyes dans sa mission sauvetage, participant à 16 matchs pour 3 buts marqués.

Crédit L'Est éclair