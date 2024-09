Newcastle : le sublime but d’Harvey Barnes contre Wolverhampton

Menés au score rapidement après un but concédé par Mario Lemina (1-0, 36e) au Molineux Stadium, Newcastle United a été contraint d’attendre la fin de match pour revenir au score grâce à Fabian Schar (1-1, 75e). Mais en fin de rencontre, les Magpies ont réussi à renverser le score grâce à un magnifique but d’Harvey Barnes, cinq minutes après.

Après un bon décalage de Joe Willock sur le côté gauche, l’Anglais de 26 ans pouvait se jouer de Matt Doherty au duel et se faufiler à l’entrée de la surface, avant de lâcher une sublime frappe enroulée pour permettre aux Magpies de prendre l’avantage (2-1, 80e) et de se replacer virtuellement sur le podium. L’un des plus beaux buts inscrits ce week-end.