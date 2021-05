Euro 2020, EdF : Deschamps ne s'en fait pas pour la cohabitation Benzema-Giroud

La suite après cette publicité

«Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui». Il y a un peu plus d'un an, à l'occasion d'un live sur Instagram, Karim Benzema avait lâché cette petite phrase au sujet d'Olivier Giroud, tout en soulignant l'importance de son rôle en équipe de France.

Alors que les deux hommes se retrouveront en équipe de France pour l'Euro 2020, Didier Deschamps a évidemment été interrogé en conférence de presse sur la relation forcément particulière entre eux et la gestion du duo pendant la compétition. «Je n’ai pas d’inquiétude, ce que je peux vous dire, c’est que Karim n’est pas stupide, il est même intelligent, il sait qu'il revient dans un groupe et une équipe qui a gagné des titres», a notamment lâché le sélectionneur national, mettant également l'accent sur le «cadre de vie qui est aussi important».