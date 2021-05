Le tenue particulière portée par le Real Madrid contre Chelsea

Alors que nous sommes habitués à voir le Real Madrid évoluer avec une tenue toute blanche du maillot aux chaussettes, le club de la capitale espagnole a surpris son monde hier soir face à Chelsea en demi-finales de Ligue des champions. Il est tout à fait possible que vous n'ayez jamais vu les Madrilènes aborder un match avec un kit pareil, et pour cause, selon @rmadyan1, c'est la première fois depuis la saison 2007-2008 qu'ils accompagnent la tunique blanche avec des chaussettes noires.

La suite après cette publicité

The last RM mashup was in the Spanish Cup of the 07-08 season vs Alicante. RM youth team at third division promotion playoff 2015-16 vs Lleida also wear this weird mashup. Both against Blue-White-Blue teams, 07-08 due to blue/black away/third; 2nd case grey/blue away/third. pic.twitter.com/Ae6URplkhR