FC Barcelone - Real Majorque : les compositions officielles

37ème et avant-dernière journée de Liga ce dimanche, le FC Barcelone reçoit le Real Majorque au Camp Nou pour son dernier match à domicile de la saison (rencontre à suivre en direct sur FM). Déjà champions et avec le trophée déjà soulevé la semaine passée, le Barça aura pour objectif de bien terminer la saison à la maison en corrigeant le tir après la défaite contre le Real Sociedad lors de la précédente journée. Les hommes de Xavi peutvent aussi se fixer un autre objectif : passer la barre des 90 points cette saison, et marquer le plus de buts possible pour essayer de finir la saison meilleure défense et meilleure attaque du championnat bien que la tâche s’annonce compliquée, il y a un bel objectif à réaliser. Pour Majorque, il y a pourquoi pas une 7ème place synonyme de qualification européenne à aller chercher. Les Majorquains sont à 3 points d’Osasuna même si trois clubs sont entre les deux. Avec une fin de saison en dents de scie dans les résultats, Majorque doit enchaîner après la victoire de la semaine passée contre Valence.

Côté compo, Xavi donne du temps de jeu à Dembélé et Ansu Fati sur les côté de l’attaque, Alba et Busquets sont titulaires pour leur dernière à domicile sous le maillot blaugranas. Pedri et Araujo absents, c’est Gavi et Koundé qui prendront leurs places. Majorque se déplacera en 3-5-2 avec Maffeo et Jaume sur les côtés, un milieu Morlanes, Baba, Rodriguez derrière le duo Muriqi-Ndiaye.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Balde, Christensen, Koundé, Alba - De Jong, Busquets (cap.), Gavi - Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati.

Real Majorque : Greif - Maffeo, Valjent, Gaya, Copete, Jaume - Morlanes, Baba, Rodriguez (cap.) - Ndiaye, Muriqi.